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Güncel

Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 2 kişi daha itirafçı oldu

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 20 FETÖ şüphelisinden 2 kişi daha etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.

21 Şubat 2020 Cuma12:50 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:50

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 20 FETÖ şüphelisinden 2 kişi daha etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.

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