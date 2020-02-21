Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 2 kişi daha itirafçı oldu

21 Şubat 2020 Cuma12:50 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:50

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 20 FETÖ şüphelisinden 2 kişi daha etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.