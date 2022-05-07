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Şehit annesi, Anneler Günü'nü, 3 evladının kucağına sığdıramadığı fotoğraflarına bakarak geçiriyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK ile mücadelede güvenlik korucusu 3 oğlu şehit olan 85 yaşındaki Şefika Tekgöz, Anneler Günü'ne evlatlarına duyduğu özlemle giriyor. Şehitlerin kardeşi Saadet Gezer o dönemde her gece PKK'lı teröristlerin köylerine saldırdığını anlatarak, 'Çocuklarımızı yatakların altında saklıyorduk. 6 ağabeyim vardı, 3'ü şehit oldu. Gerekirse kalanlar da vatan için şehit olsun. Vatan sağ olsun.' diye konuştu.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
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Doludere köyünde yaşayan 12 çocuk annesi Şefika Tekgöz'ün 6 erkek çocuğu, terör örgütü PKK ile mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza görev yapmak için güvenlik korucusu oldu.

Tekgöz, Mart 1992'de çocuklarından Mehmet Tekgöz'ü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit vererek ilk evlat acısını yaşadı.

Ekim 1996'da oğulları Zeki ve Tahir Tekgöz'ü aynı gün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu kaybeden Şefika Tekgöz, şehit düşen evlatlarının hasretini ve gururu bir arada yaşıyor.

Şehit annesi, Anneler Günü'nü, 3 evladının kucağına sığdıramadığı fotoğraflarına bakarak geçiriyor.

Şefika Tekgöz, AA muhabirine Zazaca, 1990'lı yıllarda teröristlerin sürekli köylerine saldırıda bulunduğunu söyledi.

Çocuklarını zorluk içerisinde büyüttüğünü anlatan Tekgöz, "Çocuklarım mevzide teröristlerle mücadele etti. 3 oğlum şehit oldu, diğer 3 oğlumu da vatan için şehit veririm. Çocuklarım korkmadı, teröristlere baş kaldırdılar, boyun eğmediler, şehit oldular. Allah kendilerinden hem bu dünyada hem de öbür dünyada razı olsun. Onların fotoğraflarıyla bu dünyada yaşıyorum." dedi.

- "VATAN SAĞ OLSUN"

Şehitlerin kardeşi Saadet Gezer de o dönemde her gece PKK'lı teröristlerin köylerine saldırdığını anlatarak, "Çocuklarımızı yatakların altında saklıyorduk. 6 ağabeyim vardı, 3'ü şehit oldu. Gerekirse kalanlar da vatan için şehit olsun. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

- "KAHRAMAN ANNEMİZ VE ÇOCUKLARIYLA GURUR DUYUYORUZ"

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, 1990'lı yıllarda şehitlerle aynı bölgede güvenlik korucusu olarak görev yaptığını belirtti.

Şehitlerin teröre karşı kahramanca mücadele ettiğini vurgulayan Baysal, "Vatan ve bayrak için savaştılar, şehit düştüler. Kahraman annemiz ve çocuklarıyla gurur duyuyoruz. Doludere köyü vatan ve bayrak için çok mücadele verdi. Gerekirse vatan için ön saflarda yer alır yine. Devlet kahraman annemizin yanında. Devamlı da ziyaretine geliyoruz." dedi.

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