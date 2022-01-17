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Şehit asker için köylüler seferber oldu

Hakkari'deki üs bölgesinde şehit düşen askerin cenazesinin alınması için vatandaşlar olumsuz hava şartlarında seferber oldu.

17 Ocak 2022 Pazartesi 17:29 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:36
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Yüksekova'daki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, yaşanan silah kazası sonucu şehit düştü.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle üs bölgesinden kara ve hava yoluyla alınamayan şehidin cenazesi için köylüler seferber oldu.

Uzun uğraşlar sonucu şehidin naaşı üs bölgesinden alınarak Hakkari il merkezine götürüldü.

Şehit askerin naaşı Fatih Kışlasında düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Kırşehir'e gönderildi.

VALİ AKBIYIK TEŞEKKÜR ETTİ

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde şehit olan J.Uzm.Çvş Ayberk Soyutemiz'in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim" dedi.

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