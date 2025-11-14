İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Şehit askerler için Tiflis'te Kur'an-ı Kerim okundu

Gürcistan-Azerbaycan sınırında 11 Kasım'da düşen 'C130' tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Tiflis Cuma Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

AA14 Kasım 2025 Cuma 15:06 - Güncelleme:
Şehit askerler için Tiflis'te Kur'an-ı Kerim okundu
Tiflis Cuma Camisi'ndeki cuma namazından önce, uçak kazasında hayatını kaybeden askerler için Kur'an-ı Kerim okundu. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, şehitler için dua etti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği çalışanları ve kentte yaşayan Türk vatandaşlarının da yer aldığı programda konuşan Göl, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Gürcistan'a teşekkür etti.

Göl, "Rabbim kimseye böyle bir acı ve felaket yaşatmasın inşallah." ifadesini kullandı.

Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov da cuma namazında verdiği vaazda, uçak kazasında şehit düşen askerler için Türk halkına başsağlığı diledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklığındaki Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşmüş, kazada 20 asker şehit olmuştu.

