Şehit askerlerimiz için paylaştığı mesajın ardından Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı

Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine düzenlenen saldırıda 4 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz de yaralandı. HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş için övgüler ve güzellemeler yapan Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye-Irak sınırındaki operasyonda şehit düşen askerlerimiz için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlaması büyük tepki çekti.

Ekrem İmamoğlu, HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitirememiş, "Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı paylaşan İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı.

"SENİ FETÖ'NÜN YANINDA PKK DA SEÇTİ"

Sosyal medya kullanıcılarından biri "Demirtaş'a övgüler güzellemeler yapıyorsun ki; haklısın seni FETÖ'nün yanında PKK da seçti. Utanmadan şimdi Demirtaş'ın teröristlerinin şehit ettiği askerlerimizi ağzına alıyorsun." diye yazdı.

"TİMSAH GÖZYAŞLARI"

Vatandaşlar "Bu Timsah gözyaşları" "İki yüzlü.... ve "Gece kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra, sabah çobanla ağlamak bu olmalı!" yorumları yaptı.

DEMİRTAŞ'I BU SÖZLERLE ÖVMÜŞTÜ

Rudaw'a konuşan Ekrem İmamoğlu tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. Terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda siyaseti dizayn etmek isteyen ve teröristbaşı Öcalan için onun heykelini dikeceğiz gibi birçok skandal açıklamaya imza atan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Ekrem İmamoğlu, "Sayın Demirtaş'ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim." demişti.

Ekrem İmamoğlu, CHP'li seçmenin de tepkisini çeken skandal açıklamalarına şöyle devam etti: Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta kendi adıma bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim. Bugün de hala aynı kanaatteyim. O dilin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle siyasi bir çizgisi olan bir insanın benim hakkımda pozitif bir şey söylemesi elbette beni mutlu etmiştir.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Hakkari'de, Irak sınırında dün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 4 askerimiz şehit olmuştu.