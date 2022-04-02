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Güncel

Şehit Asteğmen Kupşen'in baba ocağına acı haber verildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

AA2 Nisan 2022 Cumartesi 20:28 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 20:28
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Şehidin ailesinin Yeşilbağ Mahallesi 647. Sokak'taki evine giden yetkililer, anne Necla ve baba Fikret Kupşen ile iki kardeşine acı haberi verdi.

Eve ve sokağa Türk bayrakları asılırken belediye ekipleri taziye çadırı kurdu.

Şehidin cenazesi, yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliğine defnedilecek.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 31 Mart'taki devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in bugün naaşına ulaşılmıştı.

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