Şehit Asteğmen Kupşen'in baba ocağına acı haber verildi

Şehidin ailesinin Yeşilbağ Mahallesi 647. Sokak'taki evine giden yetkililer, anne Necla ve baba Fikret Kupşen ile iki kardeşine acı haberi verdi.

Eve ve sokağa Türk bayrakları asılırken belediye ekipleri taziye çadırı kurdu.

Şehidin cenazesi, yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliğine defnedilecek.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 31 Mart'taki devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in bugün naaşına ulaşılmıştı.