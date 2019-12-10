Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik son yolculuğuna uğurlanıyor

Çevik'in Türk bayrağına sarılı naaşının, Orta Mahallesi Lale Sokak'taki evine getirilişi sırasında, vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Şehit Çevik'in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları gözyaşı döktü.

Duaların okunması ve helalliğin alınmasının ardından cenaze aracı, şehidin naaşını Bakırköy Ataköy 5.Kısım Camisi'ne götürmek üzere yola çıktı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cemil Özdemir ve çok sayıda jandarma personeli de şehit Çevik'in evine geldi.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.