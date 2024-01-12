İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2024 Cuma / 1 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9877
  • EURO
    33,0871
  • ALTIN
    1954.85
  • BIST100
    7895.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü! Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadeti ailesine ulaştı
Güncel

Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü! Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadeti ailesine ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi Kocaeli'ndeki ailesine verildi.

AA12 Ocak 2024 Cuma 00:11 - Güncelleme:
Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü! Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadeti ailesine ulaştı
ABONE OL

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi, Kocaeli'ndeki ailesine ulaştı.

Vali Seddar Yavuz, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ile askeri yetkililer, şehit Aslan'ın Çayırova ilçesi Emek Mahallesi'ndeki babaevine giderek babası İbrahim Aslan'a şehadet haberini verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Evli olduğu öğrenilen Aslan'ın cenazesinin, yarın memleketi Amasya'nın Taşova ilçesi Çakırsu köyünde defnedilmesinin planlandığı belirtildi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailesi ilimizde ikamet eden, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Şehidimiz, memleketi Amasya'da ebedi aleme uğurlanacaktır. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

  • pençe-kilit
  • şehit
  • piyade uzman çavuş
  • samet aslan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.