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Şehit ateşi Mersin'e düştü

HAKKARİ'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın (28) acı haberi, Mersin'deki ailesine verildi.

DHA16.01.2020  09:16 - Güncelleme: 16.01.2020  09:16

Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada bir silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde oturan baba Yusuf Kaplan, evladının şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Ayşe Kaplan'ın yaklaşık 1,5 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği, teyzesi Filiz Kaplan'ın ise geçen yıl aynı sokakta ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Şehidin cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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