Şehit Ayşe Aykaç İmam Hatip Ortaokulu'nda 46 Öğrenci Hafızlık İcazeti Aldı

Törene, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, il ve ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek programa vekâleten katıldığını ifade etti. Gül, hafızlıklarını tamamlayan 46 öğrenci ve ailelerine umre ziyareti hediye edildiğini müjdeledi.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, öğrencilerin hafızlık sürecini anlatan video gösterimi, taç giyme töreni ve icazet belgelerinin takdimi gerçekleştirildi. Öğrencilere ayrıca çeşitli hediyeler verildi. Tören, hatıra fotoğraflarının çekimiyle sona erdi.

"Gökyüzünü yıldızlar, yeryüzünü hafızlar süsler" sloganıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren Şehit Ayşe Aykaç İmam Hatip Ortaokulu, örgün eğitimle birlikte hafızlık programını başarıyla yürüten proje okullardan biri olarak öne çıkıyor. Akademik başarı, sosyal etkinlikler ve değerler eğitimiyle desteklenen bu özel eğitim modeline katılmak isteyen 4. sınıf kız öğrencileri için başvurular 15 Mayıs 2025 tarihine kadar devam ediyor.