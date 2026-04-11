Şehit Ayşe Aykaç İmam Hatip Ortaokulunda gurur tablosu! 55 öğrenci Hafızlık İcazetlerini aldı

İstanbul Üsküdar'da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"ni başarıyla yürüten Şehit Ayşe Aykaç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu, bu yıl da büyük bir gurur tablosuna imza attı. Hafızlık eğitimini tamamlayan 55 kız öğrenci için düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi", Büyük Çamlıca Camii yerleşkesindeki 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Yoğun bir katılımla gerçekleşen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda davetli katıldı. Ailelerin duygu dolu anlar yaşadığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

VALİ GÜL'DEN HAFIZLARA UMRE MÜJDESİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek törende yaptığı konuşmada hafızları ve ailelerini tebrik ederek büyük bir müjde verdi. Vali Gül, hafızlık gibi zor ve mukaddes bir süreci başarıyla tamamlayan gençleri ödüllendirmek amacıyla tüm hafız öğrencilere Umre hediyesi verileceğini açıkladı. Vali Gül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hafızlık, yeryüzündeki en şerefli payelerden biridir. Bu evlatlarımızı hem akademik başarıları hem de manevi azimlerinden dolayı kutluyorum."

TAÇ GİYME TÖRENİ VE DUA

Program kapsamında öğrencilerin hafızlık sürecini anlatan video gösterimi izleyicilere duygusal anlar yaşatırken, törenin en heyecanlı kısmı olan "Taç Giyme" merasimine geçildi. 55 hafız öğrenciye icazet belgeleri, tam altınları ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Reisülkurra Mustafa Demirkan tarafından yapılan dua ile manevi atmosfer zirveye taşındı.

YENİ DÖNEM BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

"Gökyüzünü yıldızlar, yeryüzünü hafızlar süsler" sloganıyla hem akademik hem de manevi eğitimi bir arada sunan Şehit Ayşe Aykaç İmam Hatip Ortaokulu, yeni hafız adaylarını bekliyor. Örgün eğitimle birlikte hafızlık programına katılmak isteyen 4. sınıf kız öğrencileri için sınav başvuruları 29 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.