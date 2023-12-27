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Şehit babası Aslan, oğlu ile son görüşmesini anlattı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, oğlu ile son görüşmesini anlattı. Baba Aslan, 'Şehidimiz ile en son konuşmamız, aynı gün oldu. 'Bugün burada yağmur ve sis var' dedi. İzne gelmek istiyordu, temelli geldi' dedi.

IHA27 Aralık 2023 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Şehit babası Aslan, oğlu ile son görüşmesini anlattı
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Önceki gün, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit Aslan pazar günü Elazığ'da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Fethi Caminde taziyeleri kabul eden, baba Aslan, oğlu ile arasında geçen son konuşmayı anlattı.

'ALLAH ONDAN RAZI OLSUN, EN AZINDAN ŞEHİT BABASI OLDUM, HAİN BABASI DEĞİLİM'

Şehit oğlu ile son konuşmasını anlatan Mehmet Aslan, 'Şehidimiz ile en son konuşmamız, aynı gün oldu. Saat 14.00 civarında konuştuk. Beni görüntülü aradı. Ne yapıyorsun diye sorduğumda, 'Bugün burada yağmur ve sis var' dedi. Konuşuyorduk ama telefon tam çekmiyordu. 'Üç gündür hava açmadı' dedi. İzne gelmek istiyordu, gelemedi. Sabırlı ol, inşallah gelirsin dedim. 'Yağışlar kesilir, yollar düzelirse bana söz vermişler beni izne gönderecekler' dedi. Temelli izne geldi, gurur duyuyorum. Allah ondan razı olsun, en azından şehit babası oldum, hain babası değilim. Hain babası olsaydım kimse buraya gelmezdi. Şu an her taraftan arıyorlar. Trabzon'dan müftümüz arıyor, Çanakkale'den arıyorlar, Türkiye'nin her bir tarafından arıyorlar. Telefonlara yetişemiyorum "dedi.

  • Kemal Aslan
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