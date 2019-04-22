Şehit Babası Mustafa Kırıkçı: Ben şehit babası olarak Kemal’in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum

Hakkari şehidi Yener Kırıkçı’nın babası Musatafa Kırıkçı “Ben şehit babası olarak Kemal’in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum”

Hakkari’de PKK’lı teröristlerce şehit edilen Yener Kırıkçı’nın babası, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’nın Çubuk İlçesindeki şehidin cenazesine gelmesiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi.

Şehidin babası Mustafa Kırıkçı, “Ben şehit babası olarak Kemal’in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum. Kendinin de haberdar etmediği için halkımız da ona karşı bir şeyde bulunmuştur yani” ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU GELİNCE ORTALIK KARIŞTI"

Şehidin Amcası Ziya Kırıkçı ise durumdan rahatsız olduklarını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden sonra gerilimin yaşandığını belirterek, “Kemal Beyin geleceğinden hiç haberimiz yoktu. Biz şehit acısını çekiyoruz. Halk kendi kendine galeyana geldi. Her şey dört dörtlük yapıldı hazırlandı cenazemiz için. Kılıçdaroğlu gelince ortalık karıştı” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendilerini ziyaret edeceğinden haberlerinin olmadığını ve yaşanan gerilimin Kılıçdaroğlu geldikten sonra meydana geldiğini dile getirdi.

“GELMESİNİ ZATEN İSTEMİYORDUK”

Şehidin dayısının oğlu Aydın Tuzcu, acılarını yaşayamadıklarını ve şehidin annesinin evladını göremediğini ifade ederek, “Biz zaten şehidimizin defnini yapmak istiyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelmesini zaten istemiyorduk. Biz zaten kendi acımıza yanıyorduk. O an gelmesiyle zaten halk galeyana geldi. Gelmeseydi daha iyiydi. Bize de bir telefon edilmedi. Geldiğinden bizim haberimiz yoktu. Yani şehidimiz annesine ben baktıramadım. Neredeyse devrilecekti. Zaten amcamızı 93’te şehit verdik. Siyaset ile de bir işimiz yok bizim. Kendi acımızın yanında bir de o çıktı bize. Kendimiz zaten yandık. Ben halamı baktırıyordum o gelince ortalık karıştı. Gösteremedim şehidimizin annesine, yapamadık. Yandık” dedi.