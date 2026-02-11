İSTANBUL 10°C / 7°C
11 Şubat 2026 Çarşamba
  • Şehit babasına hakaretler savurmuştu: Pişkin şoför kurşunlandı
Güncel

Şehit babasına hakaretler savurmuştu: Pişkin şoför kurşunlandı

Sivas'ta yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına 'dilenci' diye hakaret edip darp etmeye çalışan özel halk otobüsü şoförü, bacağından vuruldu.

11 Şubat 2026 Çarşamba 09:45
Şehit babasına hakaretler savurmuştu: Pişkin şoför kurşunlandı
Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç'ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü M.B., 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaşmış, yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç'a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darp etmeye kalkmıştı. Büyük tepkiye neden olan görüntüler sonrası sürücü görevden alınmış, 3 ay hak mahrumiyeti verilmişti. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildiği sırada "Şuradan da çekin" diyerek pişkinlik yapmıştı.

O OTOBÜS ŞOFÖRÜ VURULDU

Olaydan yaklaşık 4 ay sonra otobüs sürücüsü M.B. silahla yaralandı. Bacağından vurulan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

