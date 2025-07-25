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Şehit babasını darp ettiler

Hakkari'de eşi ve 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda kaybeden Astsubay Serkan Karakaya, bir grup tarafından darp edildi.

IHA25 Temmuz 2025 Cuma 09:49 - Güncelleme:
Şehit babasını darp ettiler
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31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesinde, astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu.

Şehit anne ve bebeği Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

Kayseri'de yaşayan Serkan Karakaya, iddiaya göre komşuları tarafından yaşanan tartışma sonucu darp edildi.

Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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