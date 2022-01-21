Şehit Başbakan Menderes'in anısına yazılan 'Menderes Zeybeği' dinleyiciyle buluştu

21 Ocak 2022 Cuma 15:18 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 15:20

Sütü helal"in giyindiği ak gömlek bile toz olmaz evelallah... Yücel Arzen'in Şehit Başbakan Adnan Menderes'in anısına yazıp bestelediği "Menderes Zeybeği", dinleyiciyle buluştu.



Adnan Menderes Müzesi, Celal Sezer, Yunus Balcıoğlu ve Yücel Arzen'in seslendirdiği "Menderes Zeybeği" türküsünü, resmi Twitter hesabından paylaştı.

Menderes Zeybeği'ni yazıp besteleyen Arzen, 'Menderes Zeybeği bir bestecinin 'kendisine yapılan haksızlığın hesabını sorma' girişiminden başka bir şey değildir!' dedi.





Arzen duygularını şu sözlerle ifade etti:

Bir çeşit diklenmedir zeybek; hem oyunu hem de müziği ile. İnsana bir şarkı söyleten gerekçe de aslında bir çeşit dirim, direnç gösterme çabasıdır. Menderes'i astılar ve bizim sesimizi kestiler! Bir şiir, bir şarkı 'hatırlanarak' yapılan bir etkinliktir. Direnç için, diriliş için ayakta dimdik durduğumuz o günleri 'hatırlamak' gerekir ve yeterlidir kimi zaman.'