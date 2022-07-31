Şehit Bedirhan bebek ve annesi mezarları başında anıldı

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anmaya, Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, ablaları Safi Nur Güney, Mahi Nur Dutal, Sadegül Ateş, Sevgi Ergüven, Kaymakam Gökhan Dolaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Durdu ve vatandaşlar katıldı.

Kızı ve torununun kabirlerini ziyaret eden Suudiye Demir, mezar taşlarındaki fotoğraflara dokunarak gözyaşı döktü.

İlçe Müftüsü Tayyip Koçer tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından kabirlere karanfil bırakıldı.

Kızı ve 10 aylık torununu çok özlediğini söyleyen Suudiye Demir, "Kızım ve torunum şehit olalı 4 yıl oldu. Hiç unutamıyoruz. Buraya 2 haftada bir gelip ziyaret ediyorum. Aynı acı, aynı keder. Allah kimseye vermesin zor bir şey. Onlarsız geçen 4 sene çok zor. Her an aklımda, unutamıyorum." dedi.