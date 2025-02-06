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Şehit Binbaşı Yetişen için tören düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için Şırnak'ta tören düzenlendi.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
Şehit Binbaşı Yetişen için tören düzenlendi
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Valilikten alınan bilgiye göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Yetişen'in naaşı, hava yoluyla Aydın'a uğurlandı.

Basına kapalı düzenlenen törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Vali Yardımcısı Emine Dilce, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğu bildirilmişti.

  • Pençe-Kilit Operasyonu
  • Piyade Komando
  • Şehit Binbaşı

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