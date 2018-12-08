Şehit binbaşıyı 'halkın komutanı' diye seviyorlarmış

Muş'un Malazgirt ilçesinde şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için anma töreni düzenlendi.

Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından dün Muş'a gelen şehidin eşi Sibel Kulaksız, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Yalçın, burada yaptığı konuşmada, buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade etti.

Şehidin kanını yerde bırakmayan güvenlik güçlerine teşekkür eden Yalçın, "Biz kamu görevimizi rahatça ifa edebiliyorsak, çocuklarımız parklarda rahatça oynayabiliyorsa şehit binbaşımız gibi tüm şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Onları bugün minnetle anıyoruz." dedi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sibel Kulaksız ise 3 yıl 4 ay aradan sonra Malazgirt ilçesine geldiğini söyledi.

Eşinin kanının yerde kalmadığını vurgulayan Kulaksız, şöyle devam etti:

"Vatanımızın bölünmez bir bütün olduğunu herkes bilsin. Başka yerde onu 'pamuk komutan' olarak severlerdi. Burada 'halkın komutanı' diye seviyorlarmış. Çünkü çocuklara çok yardım ediyordu. Onların okuması için elinden geldiğince yardım etmiş. Halk ile iç içe olmuş. Bize nasıl bir baba olduysa eş olduysa buradaki çocuklara, halka da aynı şefkati vermiş. Çocuklarımızın elinin silah değil kalem tutması gerekiyor. Bunu herkes bilecek. Benim çocuğum kalem tutuyorsa o çocuklar da kalem tutacak."

Sibel Kulaksız ve beraberindekiler daha sonra Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu caddede düzenlenen anma törenine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çelenk sunuldu, Kulaksız'ın şehit olduğu yere karanfil bırakıldı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, terörle mücadeleyi son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Sibel Kulaksız, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü'nün dua okumasıyla sona eren törenin ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Muş Valisi İlker Gündüzöz de İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek Kulaksız ile bir süre sohbet etti.

Sibel Kulaksız'a ziyaretinde kızı İrem Kulaksız da eşlik etti.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarınca 27 Kasım'da, Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle "gri kategoride" yer alan sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt-Bulanık sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya, tespit edildikleri evde etkisiz hale getirilmişti.