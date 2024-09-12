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Şehit Çapan'ın naaşı Isparta'ya getirildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'ya getirildi.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
Şehit Çapan'ın naaşı Isparta'ya getirildi
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Şehit Çapan için Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Askeri uçakla Isparta'ya getirilen Çapan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca cenaze nakil aracına taşındı.

Törende, şehidin annesi Döndü, eşi Makbule Çapan gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesinin ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından şehitliğe defnedileceği belirtildi.

Karşılama törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Merdin Kışkan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve şehidin yakınları katıldı.

  • Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan
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  • Şehit onur Çapan

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