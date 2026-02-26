İSTANBUL 8°C / 4°C
  Şehit cenazesi üzerinden kirli provokasyon... Cemevine izin verilmedi iftirasını attılar
Güncel

Şehit cenazesi üzerinden kirli provokasyon... Cemevine izin verilmedi iftirasını attılar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği' iddiasını yalanladı.

26 Şubat 2026 Perşembe 15:11
Şehit cenazesi üzerinden kirli provokasyon... Cemevine izin verilmedi iftirasını attılar
ABONE OL

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Şehitlerimizin cenaze törenleri, değerli ailelerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şehit pilotumuzun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır. Ayrıca daha önce şehitlerimiz için ailelerinin talepleriyle cemevlerinde törenler düzenlenmiştir. Konuya dair dolaşıma sokulan asılsız içerikler, kamuoyunu yanıltmaya, birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik kasıtlı dezenformasyonlardır. Provokasyon yapan ve halkı yanıltıcı bilgi yayan bu hesaplara yönelik yasal işlemler başlatılmıştır."
