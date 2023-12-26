İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3518
  • EURO
    32,3624
  • ALTIN
    1945.64
  • BIST100
    7221.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit cenazesinde CHP'ye bir tepki daha! Özel'in gönderdiği çelenk tören alanı dışına atıldı
Güncel

Şehit cenazesinde CHP'ye bir tepki daha! Özel'in gönderdiği çelenk tören alanı dışına atıldı

Malatya'da son yolculuğuna uğurlanan şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, cenaze namazına katılan vatandaşlar tarafından parçalanarak tören alanı dışına atıldı.

IHA26 Aralık 2023 Salı 13:17 - Güncelleme:
Şehit cenazesinde CHP'ye bir tepki daha! Özel'in gönderdiği çelenk tören alanı dışına atıldı
ABONE OL

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın şehit oldu. Şehit Emre Taşkın, Malatya'da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazı öncesinde cenaze namazına katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tepki gösterdi. Vatandaşlar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayarak, tören alanı dışına attı.

Bu esnada cenazeye katılan vatandaşlar da alkış ve tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek vererek, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez ve tekbir" sloganları attı.

Şehit cenazesinde Özgür Özel'e büyük tepki!

Şehit ve gazi ailelerinden CHP'ye dikkat çeken tepki

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.