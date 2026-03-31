Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ı anma töreni! Bakan Gürlek: O kurşunlar adalete sıkıldı

Gürlek, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 11. yılı dolayısıyla İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, yalnızca meslektaşını anmak için değil adaletin onurunu, hukukun vakarını ve devletin sarsılmaz iradesini bir kez daha hatırlamak için toplandıklarını dile getirdi.

Kiraz'ın 11 yıl önce, görevinin başında, adaletin tecellisi için mücadele ederken hain terör saldırısı sonucu şehit olduğunu belirten Gürlek, "O gün sıkılan kurşunlar yalnızca şehidimiz Selim Kiraz'a yönelmemiştir. O kurşunlar adalete, hukuka, Türk yargısına sıkılmıştır. Milletimizin vicdanı, demokratik hukuk devletimizin en temel sütunlarından biri olan yargımız hedef alınmıştır. Ancak bilinmelidir ki adalet teşkilatı hiçbir zaman korkuya teslim olmamış, geri adım atmamıştır. Çünkü bizler, adaletin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda kutsal bir emanet olduğunun farkındayız." diye konuştu.

Bakan Gürlek, Kiraz'ın bu emaneti canı pahasına taşıdığını, hakikatten, hukuktan ve vicdandan bir an olsun ayrılmadığını, onun duruşunun bugün de adalet teşkilatının ortak vicdanında yaşadığını ifade etti.

- "TERÖRLE HİÇBİR HEDEFE ULAŞILAMAMIŞTIR, BUNDAN SONRA DA ULAŞILAMAYACAKTIR"

Adalet teşkilatının vicdanının susmadığını, eğilmediğini ve hiçbir tehdide boyun eğmediğini vurgulayan Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu açıkça ifade etmek isterim ki adları, hedefleri ve eylemleri ne olursa olsun bütün terör örgütleri lanetlidir. Merhum şehidimize kastedenleri, bu alçak eylemin emrini verenleri ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm yapıları şiddetle lanetliyoruz. Çünkü terör örgütü insanlığa düşmandır. İnsanlığa karşı suç işleyen, kan ve korku üzerinden varlık göstermeye çalışan vahşi yapılardır. Ancak tarih bize şunu açıkça göstermiştir. Terörle hiçbir hedefe ulaşılamamıştır, bundan sonra da ulaşılamayacaktır. Tasavvurlarını kanla inşa etmeye çalışanlar, her zaman hüsranla karşılaşmıştır."

Gürlek, İstanbul Adalet Sarayı başta olmak üzere, yargı kurumlarını hedef alan hiçbir saldırının amacına ulaşamayacağının, devletin adalet elinin bu tehditler karşısında asla geri çekilmeyeceğinin altını çizdi.

Devletin vakarını en zor zamanlarda gösterdiğini dile getiren Gürlek, "Bizler de bugün, şehidimizin aziz hatırası önünde aynı vakar ve kararlılıkla bir kez daha ifade ediyoruz. Bu milleti diz çöktürmek isteyen hiçbir yapı karşısında geri adım atmayan bir devlet vardır. Kaynağı, türü ve hedefi ne olursa olsun, teröre karşı mücadelemiz, hukuk içinde ve hukukla kalarak, azim ve kararlılıkla terör sona erene kadar devam edecektir. Çünkü bizler, asırlardır bu topraklarda adaletle hükmetmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız ve bu mirası korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek, başta Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz olmak üzere, adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarını ve vatan uğruna can veren aziz şehitleri rahmet, minnet ve dua ile yad ettiğini belirtti.