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Şehit düşen askerimizin son sözleri yürek yaktı: İstikamet Kızılelma, beklemesinler

Hakkari'de görev sırasında girdiği mağarada metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın daha önce kaydedilen görüntüleri yürek yaktı. Genç yaşında şehit olan askerimiz kaydedilen görüntülerde kendisine sorulan “İstikamet neresi?” sorusuna “İstikamet Kızılelma, beklemesinler.' yanıtını vermişti.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 11:39 - Güncelleme:
Şehit düşen askerimizin son sözleri yürek yaktı: İstikamet Kızılelma, beklemesinler
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan asker sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Genç yaşında şehit olan askerimiz Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın daha önce kaydedilen görüntüleri yürek yaktı.

"İSTİKAMET KIZILELMA, BEKLEMESİNLER"

Bir tatbikat sırasında kaydedilen görüntülerde, kendisine sorulan "İstikamet neresi?" sorusuna "Kızılelma" diye cevap veren Üsteğmen Akar, "Ailenize söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna ise "Beklemesinler" yanıtını vermişti.

ACI HABER İZMİR'E ULAŞTI

Üsteğmen Akar'ın acı haberi memleketi İzmir'e ulaşırken, sosyal medyada yayılan o görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

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