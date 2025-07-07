Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan asker sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Genç yaşında şehit olan askerimiz Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın daha önce kaydedilen görüntüleri yürek yaktı.

Bir tatbikat sırasında kaydedilen görüntülerde, kendisine sorulan "İstikamet neresi?" sorusuna "Kızılelma" diye cevap veren Üsteğmen Akar, "Ailenize söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna ise "Beklemesinler" yanıtını vermişti.

Üsteğmen Akar'ın acı haberi memleketi İzmir'e ulaşırken, sosyal medyada yayılan o görüntüler izleyenleri duygulandırdı.