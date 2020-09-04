Şehit Eren Bülbül ve annesinin adı Afrika'da yaşayacak

04 Eylül 2020 Cuma 14:49 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 14:49

Deniz Feneri Derneği’nin İstanbul Şubesi’nden yapılan yazılı açıklamada, dünya üzerinde su sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yaptığı aktarıldı. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyuları açılmasının geldiği belirtilen açıklamada, dernek bağışçılarının da bu kapsamda, Benin’de inşa edilen iki adet su kuyusuna 2017 yılında Trabzon Maçka’da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit düşen Eren Bülbül ve annesi adına açılan iki su kuyusuna adlarının verildiği kaydedildi.



"Şehitlerimizin adı her mecrada yaşatılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği İstanbul Şube Başkanı, Yusuf Baykal, hayatının baharında canını bu ülkenin huzuru için feda eden Türkiye’nin şehidi evladımız Eren Bülbül ve diğer şehitlerin yüzyıllarca hatırlanacağı ve isimlerinin her mecrada yaşatılacağını anlattı.

Baykal, bağışçılar ve ülkemizin geleceği gençlerimiz bu nedenle şehidin ve annesinin adını su kuyusuna vermeyi tercih ettiğini belirtti.

“Şehidin annesinden teşekkür”

Şehidin annesi Ayşe Bülbül’de de şunları kaydetti:

"Bu kuyunun açılması için maddi, manevi fedakarlıkta bulunan bütün kardeşlerime şükranlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Allah hepinizden, milletimizden ebedi razı olsun. Türk milleti alicenaptır, vefakardır, kadirşinastır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah milletimizden razı olsun."