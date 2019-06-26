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Şehit Eren'in adı göklerde olacak

PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle 2 yıl önce şehit olan Eren Bülbül'ün (15) adı Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2'lerden eğitim olarak kullanılanlardan birine verildi. BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SİHA'ya Eren Bülbül'ün adının verildiğini açıkladı.

  • DHA
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Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Türk Hava Yolları'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner"ın ilki bugün filoya girerken sosyal medyada da uçağın isminin Eren olması adına 100 bin paylaşımda bulunuldu. 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı olan Türkiye'nin  ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2'lerden eğitim için kullanılan bir TB2'ye Eren ismi verildi. Konuyla ilgili  twitter hesabından Baykar, "Eğitimde kullandığımız Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine şehidimiz Eren'in adını veriyoruz. Aziz şehidimizin hatırası selamarımızda yaşayacak" açıklamasını 'iyi ki varsın Eren', 'Adı Eren olsun' etiketi ile yaptı. 
 
ZEYİN DALI HAREKATINA DAMGA VURDU
 
Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları harekâtların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA’lar olduğunu belirtti. Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nda bütün uçuşlarının yüzde 90’ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekâta damgasını vurdu. 
 
 
TÜRKİYE KENDİ SİHA'SI VE MÜHİMMATINI ÜRETEN 6 ÜLKEDEN BİRİ
 
Üç yedekli aviyonik sistemleri ile sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, TSK envanterine giren ilk milli taktik insansız hava aracı sistemi olarak 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor. Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabilen Bayraktar TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunuyor. Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA’sı ve mühimmatlarını üreten 6 ülkeden biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip olan Milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.
 
Selçuk Bayraktar açıkladı: Eren Bülbül'ün adı göklerde yaşatılacak
 
BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SİHA'ya Eren Bülbül'ün adının verildiğini açıkladı. Bayraktar, "pkk tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. 🌷✈🚀🇹🇷Semalarımızda Hür ve Özgür... #AdıErenOlsun​ " ifadelerini kullandı.
 
Türk Hava Yolları'nın bünyesine kattığı uçak için açtığı adı ne olsun anketine, 50 binden fazla #AdıErenOlsun paylaşımı geldi.
 
Kampanyaya bir çok ünlü isim destek verirken, BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan önemli bir paylaşım geldi.
 
Bayraktar #AdıErenOlsun etiketi altında yaptığı paylaşımda, SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/06/26/260620192312159418097_3.jpg>
 
Bayraktar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "pkk tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. 🌷✈🚀🇹🇷Semalarımızda Hür ve Özgür... #AdıErenOlsun " ifadelerini kullandı..
 
 

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