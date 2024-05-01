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Şehit Ertaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verildi.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Şehit Ertaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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Ertaş'ın (27) naaşı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Payas Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, şehidin babası Tahir ve annesi Şule Ertaş ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Hanifi Özlen, cenaze namazını kıldırdı.

Namaz sonrası Ertaş'ın naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde dün askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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