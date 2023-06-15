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Şehit Fethi Sekin'in kardeşi anlattı: Yüreğimize az da olsa su serpildi

Şehit polis Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin, abisini şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından açıklamada bulundu. Duygularını anlatan Fikriye Sekin, 'Belki Fethi ağabeyim geri gelmeyecek ama yüreğimize az da olsa su serpti. Polislerimizin, askerlerimizin ve kimlerin emeği varsa ellerinden, ayaklarından öpüyorum. Ayaklarına taş değmesin.' dedi.

TRT Haber15 Haziran 2023 Perşembe 03:13 - Güncelleme:
Şehit Fethi Sekin'in kardeşi anlattı: Yüreğimize az da olsa su serpildi
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Acılı ama gururlu bir kardeş olarak bu haberi yılladır bekliyordu.

Ağabeyi Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren terörist 6 yıl sonra etkisiz hale getirildi.

"YILLARDIR BU HABERİ BEKLİYORDUK"

Fikriye Sekin, Elazığ'da şehit ağabeyinin adının verildiği hastanede görev yapıyor.

Haberi de mesaideyken aldı.

Sekin duygularını anlattı:

"Çok çok teşekkür ediyorum bugün bize bu duyguyu yaşattıkları için. Yıllardır bugünü bekliyordum. İlk TRT'den duydum. Bu intikamın alınmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çünkü onlar bu işe gerçekten yürekleri, canlarını, zamanlarını ve her şeylerini feda ettiler. Madem onlar bize o gün bu acıyı yaşattılar, bugün yüz mislini, hatta misilsiz bir acı yaşıyorlar. Bu sadece dünyada görülen kısmı. İnşallah cehennemin en kötü yerinde hayatları boyunca kalacaklar. Onlar cehennemde can çekişecekler. Bu durum bizi çok sevindiriyor. Olayın failleri ilk öldürüldü, birkaç yıl sonra bombayı dış ülkeden buraya getiren yakalandı. O da bizi çok mutlu etmişti. Ama bugün asıl emri verenin öldürüldüğünü öğrendik. Belki Fethi ağabeyim geri gelmeyecek ama yüreğimize az da olsa su serpti. Aslında duygu durumum çok karışık. Sevinç, hüzün her şey bir arada. Polislerimizin, askerlerimizin ve kimlerin emeği varsa ellerinden, ayaklarından öpüyorum. Ayaklarına taş değmesin."

Ağabeyinin acısı Fikriye Sekin'in hala yüreğinde...

Anıları, birlikte geçirdikleri günler hep aklında. Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırının failinin etkisiz hale getirilmesi, acısını biraz olsun dindirdi.

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