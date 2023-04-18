İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2023 Salı / 28 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3913
  • EURO
    21,2493
  • ALTIN
    1247.09
  • BIST100
    5059.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit Fırat Çakıroğlu'nun babası: Vatan hainleri CHP ve İYİ Parti'ye dolmuş
Güncel

Şehit Fırat Çakıroğlu'nun babası: Vatan hainleri CHP ve İYİ Parti'ye dolmuş

Ege Üniversitesi'nde, 8 yıl önce PKK'lıların bıçaklayarak şehit ettiği ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası, 'İYİ Parti adayı Seyithan İzsiz, oğlumun katili Nurullah Samo'ya burs verdi. Vatan hainlerini CHP ve İYİ Parti'ye doldurmuşlar.' dedi.

Sabah18 Nisan 2023 Salı 07:53 - Güncelleme:
Şehit Fırat Çakıroğlu'nun babası: Vatan hainleri CHP ve İYİ Parti'ye dolmuş
ABONE OL

Ege Üniversitesinde, 8 yıl önce PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen, ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu Sabah'a konuştu. Fuat Mahir Çakıroğlu, "İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz, oğlumun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdi. Fırat rahmetli olduktan sonra Seyithan İzsiz, Semo'nun akrabalarının düğününe gidip göbek attı. Sonra da 'benim için önemli değil. İstediğim adama burs veririm' diye açıklama yaptı.

Fuat Mahir Çakıroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Seyithan İzsiz'in İyi Parti'den seçilip Atatürk'ün meclisine girecek olması yüreklerimizi sızlatıyor. Seyithan İzsiz gidip HDP'den adaylığını koysun. Neden İyi Parti'den seçileceği sıradan adaylığını koyuyor. Bu durumlardan dolayı Meral Akşener her yerde protesto ediliyor.

İyi Parti'de çok arkadaşım var. Onlar da çok tepkili. Fırat'ın kemiklerini sızlatıyorlar. Oğlumun katiline burs veren bir kişiyi seçileceği yerden milletvekili adayı yapan Meral Akşener, ayağını denk alsın. Fırat'ı beraber mezara koyduğumuz Müsavvat Dervişoğlu da bu durumu nasıl kabul ediyor.

Siz nasıl milliyetçisiniz? Bunların Atatürkçülükle, milliyetçilikle, ülkücülükle alakaları kalmamış. CHP de buna dahildir.

Nerede FETÖ'cü ve vatan haini varsa CHP ve İyi Parti'ye doldurmuşlar. CHP'nin de İyi Parti'nin de tabanlarında büyük tepki var.

Fırat'ı herkes çok seviyor. CHP, İYİ Parti, AK Parti'de sevenleri var. HDP'liler bile var. Birçoğu ile doğudan görüşüyorum.

Benim partim yok. Ben şehit babasıyım. Benim gibi binlerce şehit ailesi var. Herkes mustarip. Kızıyorlar.

Böyle bir şey olur mu? Atatürk'ün CHP'sini de rezil ediyorlar.

Millet gereken cevabı sandıkta verecek. Oyum MHP ve Recep Tayyip Erdoğan'a. Bizim kırmızı çizgimiz vatanımız.

Bu vatan için şehit veriyoruz. Vatanımızdan bir karış toprak vermeyiz. Oğlum çok başarılı bir çocuktu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.