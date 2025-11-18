İSTANBUL 22°C / 15°C
  • Güncel
  • Şehit Hasan Bahar Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi
Güncel

Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı.

IHA18 Kasım 2025 Salı 14:16 - Güncelleme:
Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar için öğle namazını müteakip Avcılar Merkez Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve babası tabuta sarılıp ağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, annesi, babası, ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

