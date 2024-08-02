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Şehit Heniyye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı

İran'ın başkenti Tahran'da yapılan saldırıda şehit olan Hamas Lideri İsmail Heniyye için 81 ilde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayasofya Camii'ndeki namazı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı.

DHA2 Ağustos 2024 Cuma 13:16 - Güncelleme:
Şehit Heniyye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı
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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bugün tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da şehit edilmesi sebebiyle Türkiye'deki tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erbaş, "Filistin davasının büyük önderlerinden İsmail Heniyye'nin şehit edilmesi münasebetiyle ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Yarın tüm camilerimizde salâ verilecek ve Cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AYASOFYA CAMİİ'NDE GIYABİ CENAZE NAMAZI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne cuma namazı için geldi. Burada hutbeyi okuyan Erbaş ardından İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Erbaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da Ayasofya'ya cuma namazı ve gıyabi cenaze namazını kılmak için geldi. Camiye sığmayanlar dışarıya serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı.

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