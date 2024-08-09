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Güncel

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Kalaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, evinde helallik alındıktan sonra Safranbolu Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada güçlükle ayakta duran şehidin annesi Bahriye Kalaz, babası İbrahim Kalaz, ablası Emine Akdere ve kardeşi Salih Kalaz taziyeleri kabul etti.

Karabük Müftü Yardımcısı Ekrem Akmanşen tarafından camide öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Muhammet Kalaz'ın cenazesi, Safranbolu Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehit Kalaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak'ta üs bölgesinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), dün arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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