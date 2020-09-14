Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın kanı yerde kalmadı

IHA 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:33 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:33

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsal alanında yapılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında bir adet sığınak tespit edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiş olup; açılan ateş sonucu bir jandarma personelimiz şehit olmuştur. Sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 100 adet AK-47 kalaşnikof fişeği, 1 adet hücum yeleği, 2 adet sırt çantası, 2 adet akımölçer, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneğine ait alıcı-verici, 1 adet güneş paneli, 1 adet termal şemsiye, 2 adet termal kıyafet, 1 adet flaş bellek, 1 adet ses kayıt cihazı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet roketatar tapası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.