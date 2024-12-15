Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yaşar, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Adana'ya getirilen şehidin naaşı, kara yoluyla Kozan ilçesine bağlı Çandık Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Nurettin Yaşar'ın cenazesi, daha sonra mahalle mezarlığına getirildi.

Buradaki törene katılan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, şehidin babası İbrahim Yaşar ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Törene eşinin üniformasını giyerek katılan Asiye Yaşar, 8 aylık bebeği Nare Lina'yı kucağında tutarak tabuta sarıldı.

İl Müftü Yardımcısı Hacı Ahmet Başaran'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Yaşar'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Yaşar'ın ailesi ve yakınları, Vali Vekili İbrahim Küçük, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

OLAY

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı.

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yılki kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.

Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirmişti.

Aynı saldırıda ağır yaralanan 2 jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede dün şehit olmuştu.