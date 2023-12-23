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Şehit Karaca'nın baba evi yeniden inşa edilecek

Irak'ın kuzeyindeki terörist saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babaevini yeniden inşa edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Şehit Karaca'nın baba evi yeniden inşa edilecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terörist saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babaevini yeniden inşa edecek.

Irak'ın kuzeyinde dün bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki babaevinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.

Şehidin baba evinin yapımına yönelik süreçlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

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