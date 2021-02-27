Şehit Kaymakam Safitürk için 3 bin tohum toprakla buluşturuldu

DHA 27 Şubat 2021 Cumartesi 08:56 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 08:56

TEMA Vakfı İl Başkanı Aktürk, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, "Onun anısına 3 bin tohumu toprakla buluşturuyoruz. İnşallah bu tür etkinlikler Derik'te devam eder. Biz de katkı sağlarız" diye konuştu.

2 metre 51 santim boyuyla 'dünyanın en uzun adamı' unvanına sahip Sultan Kösen de etkinlikle şehit kaymakamın adının ve anısının yaşatıldığını dile getirerek, "Derik halkı olarak tohum ekiyoruz. İnşallah bu fidanlar yerine ulaşır ve iyi bir şeye de vesile olur. Şehit kaymakamımız Safitürk'e rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.