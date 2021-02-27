İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2021 Cumartesi / 15 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4294
  • EURO
    8,982
  • ALTIN
    412.302
  • BIST100
    1471.39
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit Kaymakam Safitürk için 3 bin tohum toprakla buluşturuldu
Güncel

Şehit Kaymakam Safitürk için 3 bin tohum toprakla buluşturuldu

Mardin'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından 10 Kasım 2016'da makamına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, anısına, 3 bin tohum toprakla buluşturuldu.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 08:56 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 08:56
ABONE OL

TEMA Vakfı İl Başkanı Aktürk, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, "Onun anısına 3 bin tohumu toprakla buluşturuyoruz. İnşallah bu tür etkinlikler Derik'te devam eder. Biz de katkı sağlarız" diye konuştu.

2 metre 51 santim boyuyla 'dünyanın en uzun adamı' unvanına sahip Sultan Kösen de etkinlikle şehit kaymakamın adının ve anısının yaşatıldığını dile getirerek, "Derik halkı olarak tohum ekiyoruz. İnşallah bu fidanlar yerine ulaşır ve iyi bir şeye de vesile olur. Şehit kaymakamımız Safitürk'e rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.