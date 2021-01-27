Şehit kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na 'militan' tepkisi: Hazmedemiyorum

DHA 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:29 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:29

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek’in katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği ‘Vali militan, kaymakam militan’ cümlelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek verince, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamayla duruma tepki gösterip, “Valilere, kaymakamlara ve yargı mensuplarına militan diyenler faşistin ta kendisidir. Şehit kaymakamlarımız, yargı mensuplarımız var. İnsan biraz bundan utanır” dedi. Siyasette tartışmalar sürerken, 2016 yılında kaymakam olarak görev yaptığı Mardin’in Derik ilçesinde bombalı terör saldırısında şehit olan Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, “Vali ve kaymakamlara militan denilmesini bir türlü hazmedemiyorum. Uykum bile kaçtı, rahatsız oldum” dedi.

"VATAN İÇİN AĞIR BEDEL ÖDEMİŞ BABAYIM"

Yapılan açıklamadan dolayı rahatsız olduğunu söyleyen şehit kaymakam babası Asım Safitürk, “Vatan için ağır bedel ödemiş bir babayım. Kanayan yaramıza tuz, biber eken bir konuşma duyduğum için bu cevabı vermeye mecbur kaldık. Vatan için fedai can yapan yavrum ve bütün kaymakamlar camiasının hakkında ‘militan’ kelimesini kullanmak, kabul edilebilecek bir durum değildir. Militanlar ile yaşayan, militanlara öncülük yapan, başkanlık ve önderlik yapan bir adamın bu lafları konuşması ve vatan için şehit olan bir kaymakamın cenazesine gelmeyen ana muhalefet partisi başkanı olan adam, cenazeden 4 ay sonra miting için Sakarya’ya geliyor. Bana da şehit kaymakamın babasının elini öpebilir miyim diye haber yolluyor. Tabi bu bizi derinden yaralamıştır. Cenazemize gelmemiştir ama asker ve polisimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine gider. Nasılsa Sakarya’ya geliyorum, gelmişken rant yapmak ve şehit kaymakamın babasının elini öptüm demek için gelmek istedi. Ben de onu görmek istemediğimi söyleyerek kabul etmedim” ifadelerini kullandı.

‘SEÇMENLERİN HESAP SORMASINI İSTİYORUM’

Militan kelimesinden dolayı seçmenlerinden Kılıçdaroğlu’na hesap sorulmasını isteyen Safitürk, “Bir ülkenin her şeyine katlanarak 4 bir tarafında vatan için şehit olmaya hazır kaymakam kitlesine nasıl militan denir, ben şehit kaymakam babası olarak bunu hazmedemiyorum. Kınıyorum bu adamı ve seçmenlere sesleniyorum. Kaymakamlara militan demesinin hesabının sorulmasını onların seçmenlerinden istiyorum. Ona hesap sorsunlar, bunun hesabını versinler” şeklinde konuştu.

‘BU NE İLE İZAH EDİLEBİLİR’

Militan kelimesinin bütün ülkeyi rahatsız eden bir konu olduğunu söyleyen Safitürk, “Bu gibi insanlara, vatana bu kadar hizmet edenlere ve vatana adanmış bu kuruluşa militan demesini şehit kaymakam babası olarak bir türlü hazmedemiyorum. Uykum bile kaçtı, rahatsız oldum. Ben ilan ediyorum, vatandaşlarımız bu durumu iyi değerlendirsin. Bu bütün vatanı ilgilendiren ve rahatsız eden bir konu. Valiler, kaymakamlar, mülki amirler hiç militan olabilir mi? Bunu ne ile izah edebilirsin” dedi.