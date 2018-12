Şehit kızı olarak dik duracağım

Rize’de önceki gün makamında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, dün önce Rize’de ardından memleketi Mersin’de düzenlenen törenle toprağa verildi. Rize Valiliği önündeki törene, şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul, annesi Nuran Verdi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin naaşının cenaze aracına konulduğu sırada gözyaşlarına boğulan kızı Almira’yı annesi teskin etti. Şehidin eşi Leyla Verdi’nin dirayetli duruşu ise duygulandırdı.

TAYİNİ CENNETE ÇIKTI

Rize Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, şehidin kızı Almira Verdi’nin Bakan Soylu’ya, babasının “Benim her an şehit olma ihtimalim var. Siz bir şehit ailesi ve evladı olarak her zaman dik durun” tavsiyesinde bulunduğunu, kendisinin de onun tavsiyesine uyarak, bir şehit evladı olarak dik duracağını söylediğini kaydederek, şehidin kardeşi Volkan Verdi’nin ise sosyal medya hesabından “Abimin tayini cennete çıktı. Biz şimdi onun ismine yakışır şekilde ismini yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde paylaşımda bulunduğunu söyledi.

KAHPE KURŞUN

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da “Genç ve yiğit meslektaşım Altuğ Verdi’nin de ailesine, eşine, yakın çevresine ve özellikle de sevgili kızına şehit olabileceğini, onların buna hazırlıklı olmalarını öğütlediğini öğrendik. Ama o evladı gibi gördüğü personelinden birisinin kahpe kurşunu ile şehit olacağını hiç ama hiç hesaba katmamıştı. Altuğ kardeşim, 25 yıllık meslek hayatı boyunca bu vatanın huzur ve güvenliği için gece gündüz elinden düşürmediği, bayraklaştırarak al tuğlara sardığı en kıymetli varlığı olan canını, soyadına uygun şekilde hiç tereddüt etmeden verdi” dedi.

BAŞIMIZI KOYDUK

Konuşmaların ardından İl Müftüsü İsmail Yalçın’ın, Altuğ Verdi için yaptığı duanın ardından şehidin naaşı, omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Şehit Verdi’nin cenazesi daha sonra, memleketi Mersin’e uğurlanmak üzere Trabzon Havalimanı’ndan Adana’a gönderildi. Karayolu ile cenaze, Mersin’deki Muğdat Camii’ne götürüldü. Bakan Soylu ile birlikte camiye gelen şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, “Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil” dedi. Şehidin cenazesi törenin ardından ailenin isteği üzerine Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan saldırıda FETÖ parmağı olup olmadığı da kapsamlı olarak araştırılırken, bacağından vurularak etkisiz hale getirilen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.