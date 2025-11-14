İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Şehit Kuyucu'nun son mesajı yürekleri dağladı... ''Şehadet'' sorusuna duygulandıran cevap

Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan Ahmet Yasir Kuyucu'nun, şehit olmadan saatler önce kız kardeşiyle yaptığı konuşma ortaya çıktı. Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle yaptığı son konuşma, şehadetin adeta önceden hissedildiğini ortaya koydu.

14 Kasım 2025 Cuma 13:55
Şehit Kuyucu'nun son mesajı yürekleri dağladı... ''Şehadet'' sorusuna duygulandıran cevap
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan kahramanlarımız son yolculuklarına uğurlanırken, acı olay öncesinde yaşananlar yürekleri dağladı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 vatan evladının naaşları, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Mürted Hava Üssü'nde düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA VEDA: 20 KAHRAMAN UĞURLANIYOR

Türkiye, bu acı kayıpla sarsılırken, kahramanların geride bıraktığı hikayeler hüzne boğdu. Şehit olan askerlerimizden Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu da memleketi Konya'da toprağa verilecek. Kuyucu'nun cenazesi, cuma namazına müteakip Musalla Mezarlığı Namazgahı'nda kılınacak namazın ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.

"RÜYANDA MI GÖRDÜN?" SORUSUNA DUYGULANDIRAN CEVAP

Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle yaptığı son konuşma, şehadetin adeta önceden hissedildiğini ortaya koydu. Kız kardeşinin kazadan saatler önce attığı "Ağabeyim, iyi misin?" mesajına şehit Kuyucu'nun yanıtı şöyle oldu: "İyiyim gardaşım hayır mı, rüyanda mı gördün?" Kız kardeşi, bu mesaja ağabeyini rüyasında gördüğünü söyleyerek, gözyaşları içindeki deneyimini aktardı: "Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum.

Bu yürek yakan sözlere Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun cevabı ise "Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerde. Üzülme gardaşım." idi.

Kahraman askerimiz, bugün Konya'da binlerce kişinin katılımıyla kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak.

