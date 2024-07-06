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Şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti Afrika'da yerine getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti Kamerun'un Kousseri kentinde su kuyusu açılarak yerine getirildi.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti Afrika'da yerine getirildi
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Afrika'nın Renkleri Derneği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirerek, Kamerun'un Kousseri kentinde su kuyusu açtı.

Dernek Başkanı Yavuz Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Horoz'un, şehit düşmeden önce Afrika'da adına su kuyusu açılmasını vasiyet ettiğini duyduklarını söyledi.

Kamerun'un Kousseri kentine bağlı Hille Haussa köyünde şehit Mehmet Ali Horoz adında su kuyusu açtıklarını belirten Atalay, "Şehidimizin vasiyetini duyar duymaz çalışmalarımıza başlayıp, ihtiyaç sahibi köyü belirleyip kuyumuzu açtık. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Şehitlerimizin adını Afrika'da yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Açılan kuyuyla Hille Haussa köyünde yaşayan 1300 kişinin temiz ve güvenli suya kavuştuğunu vurgulayan Atalay, "2020 yılında kurulan ve hisseli kuyularına şehit isimleri veren Afrika'nın Renkleri Derneği, bugüne kadar 26 şehit adına Afrika'nın farklı bölgelerinde su kuyusu açtı." diye konuştu.

  • Piyade Astsubay
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