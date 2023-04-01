İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2023 Cumartesi / 11 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit Mehmet Kiraz'ın şehadetinin 8. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz
Güncel

Şehit Mehmet Kiraz'ın şehadetinin 8. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 8'inci yıl dönümünde andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, 'Şehit savcımızı alçakça katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle ve eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

1 Nisan 2023 Cumartesi 00:04 - Güncelleme:
Şehit Mehmet Kiraz'ın şehadetinin 8. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 8'inci yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Şehadetinin 8'inci yıl dönümünde Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle yâd ediyorum. Şehit savcımızı alçakça katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle ve eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

"TERÖR YANDAŞLARIYLA MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katıldığı Kilis'teki iftar programında da şehit savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Bugün şehadetinin 8'inci yıl dönümü olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı bir kez daha rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabbim kahraman savcımızın mekanını cennet, makamını ali eylesin. Şehit savcımızı alçakça katleden zihniyetle bu zihniyetin destekçileriyle ve eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Mevla yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri bir daha böyle musibetlerle karşı karşıya bırakmasın."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.