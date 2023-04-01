Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 8'inci yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Şehadetinin 8'inci yıl dönümünde Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle yâd ediyorum. Şehit savcımızı alçakça katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle ve eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

"TERÖR YANDAŞLARIYLA MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katıldığı Kilis'teki iftar programında da şehit savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Bugün şehadetinin 8'inci yıl dönümü olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı bir kez daha rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabbim kahraman savcımızın mekanını cennet, makamını ali eylesin. Şehit savcımızı alçakça katleden zihniyetle bu zihniyetin destekçileriyle ve eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Mevla yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri bir daha böyle musibetlerle karşı karşıya bırakmasın."