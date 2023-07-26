İSTANBUL 37°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9347
  • EURO
    29,8346
  • ALTIN
    1708.2
  • BIST100
    6743.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit Mehmet Özler'e acı veda: Son yolculuğuna uğurlandı
Güncel

Şehit Mehmet Özler'e acı veda: Son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de askeri araç kazasında şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, memleketi Çankırı'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

IHA26 Temmuz 2023 Çarşamba 18:39 - Güncelleme:
Şehit Mehmet Özler'e acı veda: Son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Edirne'deki 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı Süloğlu Karakolu Yardımcı Hava Bölüğü 2'nci Merkez Komutanlığı'nda birlik garajı bölgesinde devir teslim faaliyeti esnasında zırhlı aracın geri manevrası neticesinde yaşanan kazada Astsubay Mehmet Özler şehit oldu. Şehit Özler'in naaşı Edirne'de yapılan törenin ardından memleketi

Çankırı'ya getirildi. Çankırı'da Özler için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, askeri erkan, kent protokolü ve ailesi katıldı.

Cenaze töreni öncesinde şehidin eşi Mihriban Özler ve 2 çocuğu, Türk bayrağına sarılı Astsubay Mehmet Özler'in naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Şehit Astsubay Mehmet Özler'in naaşı defnedilmek üzere Çankırı merkez ilçesine bağlı Alıca köyüne gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.