Şehit Mehmet Özler'e acı veda: Son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'deki 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı Süloğlu Karakolu Yardımcı Hava Bölüğü 2'nci Merkez Komutanlığı'nda birlik garajı bölgesinde devir teslim faaliyeti esnasında zırhlı aracın geri manevrası neticesinde yaşanan kazada Astsubay Mehmet Özler şehit oldu. Şehit Özler'in naaşı Edirne'de yapılan törenin ardından memleketi
Çankırı'ya getirildi. Çankırı'da Özler için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, askeri erkan, kent protokolü ve ailesi katıldı.
Cenaze töreni öncesinde şehidin eşi Mihriban Özler ve 2 çocuğu, Türk bayrağına sarılı Astsubay Mehmet Özler'in naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Şehit Astsubay Mehmet Özler'in naaşı defnedilmek üzere Çankırı merkez ilçesine bağlı Alıca köyüne gönderildi.