İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,195
  • EURO
    29,8203
  • ALTIN
    1817.41
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Şehit Merzifonluoğlu dualarla defnedildi

Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

AA27 Ekim 2023 Cuma 18:03 - Güncelleme:
Şehit Merzifonluoğlu dualarla defnedildi
ABONE OL

Edirne'de düzenlenen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, uçakla Ankara'ya, oradan da helikopterle Çankırı'ya getirildi.

28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inen helikopterden alınan şehidin cenazesi, il merkezindeki Ahmet Yesevi Camisi'ne götürüldü.

Burada, şehit eşinin asker kıyafetlerini giyen Mehtap Merzifonluoğlu, annesi Azime ile kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Şabanözü ilçesine bağlı Gündoğmuş köyünde toprağa verildi.

Cenazeye şehit Merzifonluoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli piyade askeri personeli taşıyan askeri araç, dün Edirne'den Süloğlu ilçesine seyrederken Hacıumur köyü yakınlarında devrilmiş, yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu (28) kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

  • askeri araç kaza
  • şehit Uzman Çavuş
  • şehit Ramazan Merzifonluoğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.