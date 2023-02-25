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Şehit Metin Yüksel için anma programı

Fatih Akıncıları Başkanı Metin Yüksel 26 Şubat Pazar Günü Fatih Camii avlusunda şehit edildiği yerde anılacak.

aksam.com.tr25 Şubat 2023 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
Şehit Metin Yüksel için anma programı
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1980 öncesi İslamcı Gençliğin en önemli liderlerinden Fatih Akıncıları Başkanı Metin Yüksel 26 Şubat Pazar Günü öğle namazına müteakip Fatih Camii avlusunda şehit edildiği yerde pek çok STK'nin katıldığı Şehit Metin Yüksel Platformu olarak anılacak.

Platform sözcüsü Mehmet Şahin "Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemeli ve Şehidimizin mesajını Nesillerden nesillere aktarmalıyız, bu sebeple tüm halkımızı bu anma programına davet ediyoruz." dedi.

Program başlamadan deprem bölgesinde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

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