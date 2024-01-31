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Şehit mezarı üzerine villa yapmışlar! Büyükçekmece Belediyesi skandala bile bile göz yumdu

Büyükçekmece Belediyesi'nin rüşvetle ruhsat verdiği villaların inşaatında Osmanlı askerlerine ait kemikler bulunmasına karşın çalışmaların devam ettirildiği ortaya çıktı.

31 Ocak 2024 Çarşamba 07:56 - Güncelleme:
Şehit mezarı üzerine villa yapmışlar! Büyükçekmece Belediyesi skandala bile bile göz yumdu
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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin, temel atılmadan inşa edilen 8.5 milyar liralık 140 ölüm villasına rüşvet karşılığı imar verdiği ortaya çıkmış, 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül tutuklanmıştı.

Büyükçekmece göl havzasındaki villalara ilişkin yeni skandallar ortaya çıktı. Medyaradar'ın haberine göre, inşaatta kanalizasyon kazısı sırasında üzerlerinde eski para olan 4 farklı kişiye ait kemikler bulundu.

BELEDİYE DURDURMADI

Anıtlar Kurulu 24 Kasım 2023'te belediyeye "inşaatı durdurun" yazısı gönderdi. Yazıda, "... yapılan kanalizasyon kazısı sırasında dört farklı şahsa ait kemik parçaları, yedi adet eski para bulundu" denildi.

Anıtlar Kurulu, kazı yapılan alanın taşınmaz kültür varlığı olup olmadığının incelenmesi için uzman ekipler tarafından detaylı kazı çalışmaları yapılıncaya kadar inşaat faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Karar Büyükçekmece Belediyesi'yle birlikte İstanbul Valiliği'ne de gönderdi. Büyükçekmece Belediyesi ise kararı görmezden gelerek inşaatı devam ettirdi. Öte yandan villaların yapıldığı arazinin Balkan Harbi'nde Osmanlı askerlerinin savunma hattı olarak kullanıldığı öğrenildi.

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