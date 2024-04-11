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Şehit mezarlarında 'Türk bayrağı yok' iddiası yalan çıktı

Kırşehir'de, Ahmet Tozluklu Şehitliği dışında yer alan şehit mezarlarında Türk bayraklarının olmadığı iddiası yalan çıktı.

IHA11 Nisan 2024 Perşembe 17:53 - Güncelleme:
Şehit mezarlarında 'Türk bayrağı yok' iddiası yalan çıktı
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Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, bayramlar ve özel günler öncesinde Valilik bünyesinde Özel İdare tarafından Türk bayraklarının yenilenerek kontrol edildiğini ve tahrip olmuş bayrakların da değiştiğini söyledi. Kılıçaslan açıklamasında, "Sosyal medyada şehit mezarlarının üzerinde asılı olan bayrakların olmadığı propagandası tamamen yanlıştır. Şehit Aileleri Derneği, şehit yakınlarıyla daima irtibat halinde, şehit mezarlarını sürekli takip ediyoruz" dedi.

Şehitlik dışında yer alan mezarlarda da eksikliğin olmadığını aktaran Kılıçaslan, "İl merkezi, ilçe merkezleri ve köylerde bulunan şehitlerin mezarlarında da eksiklik söz konusu değildir. Bayrak yenilemeleri de düzenli olarak yapılmakta. Propaganda ile ne yapılmak isteniyorsa bilinmeli ki; bu durum şehit ailelerini üzüyor. Şehitler üzerinden bu tür provokasyonların yapılmasının da karşısındayız" diye konuştu.

Ramazan Bayramı'yla birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta şehit piyade er Lokman Aksüngü ve şehit polis memuru Osman Demirci'nin mezarlarında Türk bayrağı olmadığı söylemleriyle sosyal medya üzerinden provokasyon yapılmıştı.

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