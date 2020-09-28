28 Eylül 2020 Pazartesi 12:46 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 12:46

Azerbaycan'nın milli kahramanı Şehit Mübariz İbrahimov, bir gece bir mektup bırakarak Ermenistan sınırını tek başına geçip 45 Ermeni asker ve subayı öldürmüştür. Azerbaycan ordusunda askerlik yapan Mübariz İbrahimov, cesaretiyle ülkesindeki gençlere örnek olmuştur. Bugün hala rahmetle anılan Azerbaycan şehidi, yaptığı kahramanlıkla Ömer Hlis Demir'e benzetiliyor. Peki Şehit Mübariz İbrahimov kimdir? İşte Azerbaycan kahramanı Mübariz İbrahimov'un Şehit olmadan önce bıraktığı mektup.

MÜBARİZ İBRAHİMOV KİMDİR?

Mübariz İbrahimov 7 Şubat 1988 tarihinde Azerbaycan'ın Bilesuvar kazası Aliabad köyünde doğdu. 7 Şubat 1988'de Aliabad'da doğdu. Şehit Mübariz İbrahimov Askeri hizmetini Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Birliği'nde yaptı.

1994 yılında Aliabad köyü Şehit M. Piriyev İlkokulu'nda başlayıp 2005 yılında lise öğretimini tamamladı. Aynı sene askerî görevini yapmak üzere hizmete alındı. Askerî hizmetini, Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Birliğinde sürdürdü. 2007 yılında askerî hizmetini Çavuş rütbesiyle tamamladı. Bir müddet sivil işlerde çalıştıktan sonra 2009 yılının Ağustos ayında Astsubay Çavuş oldu.

19 Haziran 2010 tarihinde gece saat 23.30 civarında Mübariz İbrahimov, kimseye haber vermeden, sadece "Şehit olursam üzülmeyin. Vatan sağ olsun." diye bir mektup bırakarak tek başına 1 km mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu karakola baskın düzenledi. 45 Ermeni asker ve subayını öldürdü. Ermeni destek kuvvetleri ile 5 saat, Ermeni silah ve mühimmatını kullanarak çarpıştı ve sabaha karşı şehit oldu.

Mübariz’in babası o günün sabahını şöyle anlatmıştı:

“O gün sabah erken saatlerde aradılar beni. Oğlumun evde olup olmadığını sordular. Silah ve cephane alarak birliğinden ayrıldığını bildirdiler. “Ben oğlumu bilirim; sınıra doğru gidin” dedim. Daha sonra mektubunu bulmuşlar...”

5 SAAT TEK BAŞINA ÇATIŞTI

Şehit Mübariz İbrahimov, mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan karakoluna tek başına baskın düzenledi. 45 Ermeni asker ve subayını öldüren Azerbaycan kahramanı Mübariz İbrahimov, Ermeni destek kuvvetleri ile tek başına 5 saat boyunca çarpıştı. Mübariz İbrahimov, Ermeni askerleri, kendi silah ve mühimmatlarıyla öldürdü. Mübariz İbrahimov, bu çatışma sonrasında sabaha karşı Şehit düştü.

CENAZESİNİ 2 AY AZERBAYCAN'A VERMEDİLER

Ermenistan bu bozgun karşısında sınırdaki tüm komuta kademesini değiştirdi. Yaşadıkları bu hezimetten dolayı şehit Mübariz’in cenazesini Azerbaycan Devletine 2 ay boyunca teslim etmediler. 2 ay sonra Cenazesi Azerbaycan’da “Hamımız Mübarizik” sloganlarıyla defnedilen bu yiğit, Azerbaycan’ın ulusal kahramanıdır.

Ermenistan, Şehit Mübariz İbrahimov’un cansız bedeninden bile korktuklarından olsa gerek, ellerini bağlamışlardır. Şehidin naaşının üzerinde yaptıkları hakaretleri Rus internet sayfalarında yayınlayarak Azerbaycan devletini ve vatandaşlarını kışkırtmak istediler.

MİLLİ KAHRAMAN İLAN EDİLDİ!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Astsubay Çavuşu Mübariz Ağakerim oğlu Mübariz İbrahimov'a "Azerbaycan'ın Millî Kahramanı" ünvanının (vefatından sonra) verilmesine kararı verdi.

Mübariz İbrahimov'a Azerbaycan'ın Millî Kahramanı ünvanı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin erkinliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasında gösterdiği üstün hizmet ve reşadet sebebiyle verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanının diğer kararında Millî Kahraman Mübariz Ağakerim oğlu İbrahimov'un hatırasını yaşatmak amacıyla Azerbaycan'da okul ve sokaklara şehidin ismi verildi. Kahraman şehit, yaşasaydı 32 yaşında olacaktı. Mübariz, 22 yaşında şehit oldu.

MÜBARİZ İBRAHİMOV'UN MEKTUBU

“Canım, atam və anam. Məndən sarı darıxmayın. İnşallah, cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olanadək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyəm. Şəhid olsam – ağlamayın. Əksinə, sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz Mübariz. Haqqınızı halal edin”

Türkçesi :

“Canım babam ve anam. Bana sakın darılmayın. İnşallah cennette buluşacağız. Benim için bol bol dua edin. Vatanımın zor günlerine artık kalbim dayanmıyor. Allah rızası için bunu yapmalıyım. En azından kalbim biraz sakinleşir. Şehid olana kadar bu şerefsizlerin üzerine gideceğim. Şehid olursam ağlamayın. Aksine sevinin o makama yükseldiğim için. Allah’a ibadetlerinizi tam olarak gerçekleştirin. Çok çok sadaka verin. Seyid torunu olarak bunu yapmalıyım. Allah büyüktür. Vatan sağ olsun. Oğlunuz Mübariz. Hakkınızı helal edin.”