TUSAŞ'a yönelik dün düzenlenen terör saldırısında makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, eşi Yalçın Ekici'nin 14'üncü evlilik yıl dönümleri nedeniyle kendisine gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada şehit oldu. Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Zahide Güçlü Ekici'nin, TUSAŞ'ta yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY genel maksat helikopterinin imalatında aktif olarak görev aldığı öğrenildi. TUSAŞ'ta daha pek çok projede görev alan Ekici'nin, 2021'de lösemiye yakalanan ve şu anda 8 yaşında olan kızının hastalığı atlatmasında ona büyük destek verdiği, o süreçte kanser hastalarına da yardımcı olduğu öğrenildi.

EVİN GİRİŞİNE BOTLARI KONULDU

Zahide Güçlü Ekici'nin oturduğu binanın önünde taziye alanı oluşturuldu. Türk bayrağı asılan binanın girişine ise Ekici'nin dün saldırı sırasında ayağında bulunan botları konuldu. Ekici ailesi binanın önünde taziyeleri kabul etti. Ekici'nin ailesine taziyede bulunan bir iş arkadaşı, "Kendisi lider mühendis olarak görev yapıyordu. Dün bize evlilik yıl dönümü olduğunu söyledi sabah. Çok güzel giyinmişti, elbisesi ve topuklu ayakkabısı vardı. 'Eşi çiçek yolladı' diye haber gelince, hepimizden su siparişi aldı. Kızı 2021'de kansere yakalandı. Ama iyileşmişti, uzun bir tedavi süreci oldu. O süreçte yarım gün geliyordu. Sonra yeniden tam güne geçti. Kanserli çocuklara yardımcı oluyordu. Eskiden eşi de TUSAŞ'ta çalışıyordu, şimdi özel bir şirkette mühendis olarak çalışıyor. 5 dakika geç gitseydi böyle olmayacaktı belki de. Olay olduğunda herkes birbirinden haber almaya çalışıyordu. Bir tek Zahide yoktu. Önce telefonu çalıyordu açmıyordu. Sonra araya araya kapatmışız telefonu, şarjı bitmiş. Zahide çok başarılı ve güçlü bir kadındı. Birlikte birçok projede yer aldık. GÖKBEY helikopterinin imalatında yer almıştı" dedi.

'ŞEHİTLİK ONA ÇOK YAKIŞTI'

Zahide Güçlü Ekici'nin ağabeyi Hamit Kurtuluş Güçlü de "Melek gibi bir insandı. Çok yardımseverdi. Kızı lösemiyle savaştı, şimdi süreci takip ediliyor. Annesinin vefat ettiğini öğrendi psikolog eşliğinde. Melek gibi, hayırsever, yardımsever bir insandı. Tanıdığı tanımadığı herkese yardım eder, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışırdı. Vatanına çok bağlıydı, çok severdi. Şehitlik ona çok yakıştı. Yaptığı işten gurur duyuyordu" diye konuştu.