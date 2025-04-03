Şehit olan bekçi Uğur Gölçek için tören düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehit bekçinin ailesinin yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ile çalışma arkadaşları katıldı.

Emniyet Müdürü Yıldız, törendeki konuşmasında, başta bekçinin yüreği yanan ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, emniyet teşkilatına ve aziz Türk milletine başsağlığı diledi.

Ailenin en değerli varlığını bu vatan için şehit verdiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin tarifsiz hüznünü yaşıyoruz. Emniyet teşkilatı olarak milletimizin emrinde, ülkemizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğiz. Başta çarşı ve mahalle bekçimiz Uğur Gölçek olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum."

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.

Tören mangasınca omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camisi'ne götürüldü.