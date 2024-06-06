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  • Şehit olan binlerce Gazzeli çocuk 6. Etnospor Kültür Festivali'nde unutulmadı
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Şehit olan binlerce Gazzeli çocuk 6. Etnospor Kültür Festivali'nde unutulmadı

İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan binlerce Gazzeli çocuk, 6. Etnospor Kültür Festivali'nde anıldı. Hayatını kaybeden binlerce çocuğu temsilen etkinlik alanında çocuk ayakkabıları sergilendi.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 17:41 - Güncelleme:
Şehit olan binlerce Gazzeli çocuk 6. Etnospor Kültür Festivali'nde unutulmadı
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6. Etnospor Kültür Festivali'nde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden binlerce Gazzeli çocuk anıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Yaklaşık 30 ülkenin katıldığı festivalde geleneksel sporlar, el sanatları, çocuk oyunları ve yöresel tatlar sergileniyor.

Dört gün boyunca yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak festivalde hayatını kaybeden Filistinli çocukların sesi de duyuruluyor. Etkinlik alanında Gazzeli çocukları temsilen yüzlerce ayakkabı sergilendi. Kurulan çadırda, hayatını zor şartlarda sürdüren Gazzelilerin durumu anlatıldı. Artırılmış gerçeklik gözlüğü takan katılımcılar, sırtlarında ağır yüklerle yürüme bandına çıkarılarak Gazze'den göç etmek zorunda kalanların durumunu anlaması sağlandı.

Filistin ile ilgili alanın koordinatörü Tülay Gökçimen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gazze'de yaşanan dramı ziyaretçilere anlatmaya çalıştıklarını aktaran Gökçimen, "6. Uluslararası Etnospor Kültür Festivali'nde Gazze temasıyla ayakkabıları yerleştirdik. Her biri bir Gazzeli çocuğu temsil ediyor. Gazze'de katledilen çocukların her birini temsilen bir ayakkabı koysaydık, Atatürk Havalimanı ayakkabıyla dolardı. Bu Etnospor'da, 'Bütün çocuklar oynamayı hak ediyor' ve 'Bütün çocuklar yaşamayı ve öğrenmeyi hak ediyor' teması var. Biz de burada bunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Buraya misafir gelen çocuklar için her şey düşünülmüş. Allah razı olsun Gazze de unutulmadı. Girişe, 'Gazzeli çocuklar yaşayabilseydi sizin gibi bu festivali gezebileceklerdi' diye bir not bıraktık. Bu ayakkabılar Gazzeli çocukları temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

  • Gazze Çocukları
  • Şehitler Anısı
  • Etnospor Festivali

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